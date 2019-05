Familienfreizeit in Mücke

Zwingenberg.„Come together“, so lautet das Motto einer Familienfreizeit, zu der das Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße (EGNB) für den Zeitraum vom 13. bis zum 15. September, Freitag bis Sonntag, einlädt. Reiseziel der Teilnehmer aus den Netz-Gemeinden Zwingenberg, Alsbach, Jugenheim und Ober-Beerbach ist der Flensunger Hof, ein christliches Freizeitdorf in Mücke-Flensungen. In der Ausschreibung heißt es:

„Wir nehmen uns Zeit für uns und unsere Familien. Dabei werden wir hoffentlich viel draußen sein, grillen und familienfreundliche Andachten feiern. Die Abende werden entspannt und jede Familie kann sich einfügen oder an ihrem Rhythmus festhalten – je nach Bedarf: Alles geht, nichts muss.“

Die Unterbringung erfolgt in Bungalows mit Mehrbettzimmern. Das Gelände ist weitläufig und kinderfreundlich. Der Wald schließt direkt an. Außer dem Schwimmbad ist alles barrierefrei. Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren zahlen 40 Euro, Kinder von sieben bis dreizehn Jahren 50 Euro und Erwachsene 60 Euro. Eine Teilnahme darf nicht an den Kosten scheitern, bei finanziellen Hürden bieten die Veranstalter ihre Hilfe an. Anmeldeschluss ist der 24. Juni.

Kontakt und weitere Informationen: Pfarrer Christian Hilsberg, Telefon: 06251/939552, E-Mail: christian.hilsberg@ekhn.de. Ein Anmeldeflyer kann per E-Mail angefordert werden oder steht auf der Webseite des Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße zum Herunterladen zur Verfügung. red

Info: www.ev-gemeindenetz-nb.de www.flensungerhof.de

