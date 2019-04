Familientag bei den Hundefreunden

Zwingenberg.Der Hundeverein VdH Zwingenberg, Alsbach und Umgebung lädt am Sonntag, 5. Mai, zum Familientag ein. Es wird ein Nachmittag bei Kaffee und Kuchen oder auch deftigem Grillgut und Salaten angeboten. Der Verein freut sich auf zahlreiche Besucher mit oder ohne Hunde – jeder ist willkommen. Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr sind die Tore des Vereins geöffnet, der Grill angeheizt und der Kaffee fertig gebrüht.

Vorführungen

Die Mitglieder der Hundefreunde zeigen ab 11.30 Uhr in kleinen Vorführungen ihr Können und geben einen Einblick in das vielfältige Trainingsprogramm. Bei Disziplinen wie Suchhundesport, Gerätetraining oder auch Begleithundeprüfung können die Fähigkeiten von Mensch und Hund bestaunt werden.

Damit Bratwurst, Bier und Kuchen auch in Ruhe genossen werden können, bietet der Verein viele Beschäftigungsmöglichkeiten – beispielsweise Kinderschminken – für die jungen Familienmitglieder an. Geschenke für die lieben Vierbeiner können an Verkaufsständen erworben und auch gleich ausprobiert werden. red

Info: Weitere Informationen zum Verein der Hundefreunde und dem Familientag unter www.vdh-zwingenberg.de und Facebook

