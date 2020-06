Familienzentrum bietet neue Kurse an

Zwingenberg.Nachdem auch das Familienzentrum Zwingenberg wegen der Coronavirus-Pandemie seine Arbeit einstellen musste, kann das FamizZ nun nach den neuesten Lockerungen wieder öffnen und unter Auflagen wieder Kurse im Alten Amtsgericht anbieten, schreibt Christiane Barthel in einer Pressemitteilung: „Wir werden unsere Kurse mit den vorgeschriebenen Corona-Präventionsmaßnahmen und unter Einhaltung der Hygienevorschriften mit größtmöglicher Sorgfalt durchführen.“

Ab dem 12. Juni wird das Familienzentrum immer freitags einstündige Smartphone- beziehungsweise Tablet-Schulungen – sogenannte „Corona-Specials“ – anbieten. Dazu heißt es: „Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, erreichbar zu sein, wichtige Informationen abrufen zu können und mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Für viele Menschen ist gerade jetzt in dieser Zeit das Handy zum wichtigsten Begleiter geworden.“ Der Teilnehmerbetrag pro Schulung beträgt 21 Euro (inklusive Desinfektionszuschlag); Kursleiterin Alexandra Becker wendet sich an Erwachsene, insbesondere an Menschen am dem 50. Lebensjahr. Geboten werden folgende Themen: WhatsApp (12. Juni), Facetime – Bildtelefonie für iPhones und iPads (19. Juni), Skypen mit Smartphone, Tablet-Computer oder PC (26. Juni) sowie Nachrichten-Apps (3. Juli). Veranstaltungsort ist jeweils von 9 Uhr bis 10 Uhr der Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg.

Kontakt: Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.06.2020