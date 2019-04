Fans der Blütenweg-Jazzer ziehen Bilanz

Zwingenberg.Die Jahreshauptversammlung des Fanclubs der Original Blütenweg-Jazzer fand im „Kultur-Café Piano“ in Zwingenberg statt. Zum Auftakt spielten die Blütenweg-Jazzer einige ihrer beliebtesten Oldies für die Fans. Sieben Musiker sorgten im voll besetzten Gastraum ordentlich für Stimmung, so dass vorübergehende Wanderer auf der Straße innehielten und ein wenig tanzten.

Neben Hubert Ensinger (Kornett, Gesang), Peter Glenewinkel (Posaune), Günter Flassak (Bass), Rainer Dorstewitz (Tenor-Banjo), Bruno Weis (Gitarren-Banjo, Moderation) saß auch Dago Vötter wieder mal am Schlagzeug – und als gern gesehener und gehörter Gast unterstützte Pavel Mozgovoy aus Rüsselsheim mit Klarinette und Gesang, die Band.

Die Hauptversammlung begann mit der Begrüßung durch die erste Vorsitzende Tanja Formatschek, die nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder, die Beschlussfähigkeit der Versammlung feststellte und das Protokoll genehmigte. Sie informierte die Anwesenden darüber, dass der Fanclub jetzt 238 Mitglieder zählt und erinnerte in einem kurzen Jahresrückblick an das Fanfest im Gasthof „Zur Mühle“ in Weiher, an das tolle Konzert, beim 25. Internationalen Oldtimer Jazz Festival in Speyer, bei dem die neuste CD der Band, „40 Jahre Jazz“, aufgenommen wurde und an die wunderschöne Reise mit 88 Fans nach Davos in der Schweiz.

Es folgten die Berichte des Kassenwartes und der Kassenprüfer. Anschließend wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Als letzter Punkt der Tagesordnung wurde auf neue Termine hingewiesen, wie beispielsweise den Jazzfrühschoppen am 11. August, in der Festhalle in Lautern“ (organisiert vom Fanclub, Bewirtung durch die SG Lautern), die diesjährige Reise der Fans vom 29. September bis zum 3. Oktober nach Montreux und das Konzert zum 40-jährigen Bestehen der Original Blütenweg-Jazzer am 27. Oktober im Bensheimer Parktheater. Der Kartenvorverkauf für das Jubiläumskonzert hat bereits begonnen, Tickets gibt unter anderem im Medienhaus Bergstraße in Bensheim (Tel. 06251/100816).

Zum Abschluss des offiziellen Teiles ergriff Bandleader Bruno Weis noch einmal das Wort. Er dankte den treuen Fans für ihre Unterstützung und sprach davon, dass die Band über 60 Auftritte im Jahr habe, über ein Repertoire von rund 100 Titeln verfüge und wies auf die Webseite der Blütenweg-Jazzer hin, auf der man alles über die Musiker der Band, die Geschichte und die Termine erfahren kann.

Nach der zügigen, unaufgeregten Abwicklung der Jahreshauptversammlung griffen die Musiker erneut zu ihren Instrumenten und erfreuten die begeisterten Gäste mit weitern musikalischen „Bonbons“, unter anderem dem zeitweiligen Lieblingsstück der Fans „Down by the Riverside“ red

Info: Weitere Informationen unter www.bluetenweg-jazzer.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019