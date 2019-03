Fantasie-Reise für Kinder

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Fantasie-Reise / Krafttier-Reise für Kinder“ (Kursnummer: FK 051) hin. Kursleiterin Daniela Preissing wendet sich mit diesem Angebot an Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren. Der Kurs findet am 22. März, Freitag, von 17 bis 18 Uhr im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg statt. Die Kursgebühr beträgt zehn Euro. Zum Inhalt:

„Durch eine Meditation sollen die Gedanken ausgeblendet und das Unterbewusstsein angesprochen werden. Jedes Kind soll auf einer spannenden Fantasie-Reise sein persönliches Krafttier kennenlernen. Tiere sind von jeher Verbündete, mit denen man reden kann. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es wahr ist, was die Kinder bildlich erleben, sondern lediglich darauf, dass sie ihre Fantasie nutzen, sich körperlich entspannen und gestärkt daraus hervorgehen. Die Fantasie-Reise dauert maximal 20 Minuten, danach erfolgt ein Austausch über die Erlebnisse. Und wer mag, der kann sein Krafttier noch bildlich festhalten.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

