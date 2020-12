Fast 100 Geschenke an Bedürftige verteilt

Zwingenberg.Auch die Neuauflage der Zwingenberger Wunschbaum-Aktion war wieder erfolgreich. Kerstin Dorfi und ihr Team verteilten in diesem Jahr fast 100 gespendete Weihnachtsgeschenke an Bedürftige. In ihrer Bilanz heißt es: „Es gab viele fröhliche Gesichter und die Empfänger waren sehr dankbar. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an alle Spender, die Geschenke besorgt haben. Viele waren wunderschön und liebevoll verpackt und mit einem Weihnachtsgruß versehen. Sie haben vielen Menschen eine Freude bereitet.“

Ende November hatten die Initiatoren der Aktion „Wunschbaum Zwingenberg 2020“ dazu aufgerufen, bedürftigen Mitbürgern eine Freude zu machen. Die Menschen, die dazu am Weihnachtsbaum in der Apotheke Herms einen Wunsch platzieren konnten, wurden – wie in den vergangenen Jahren – von der Stadt Zwingenberg und dem Arbeitskreis Asyl ausgewählt. Der Wert der Geschenke sollte maximal 20 Euro betragen. Wer nun einen Wunsch erfüllen wollte, der nahm sich einen Anhänger vom Wunschbaum mit, besorgte das Geschenk und gab es – schön verpackt – zusammen mit dem Anhänger wieder ab. Das Organisationsteam verteilte die Geschenke an die Empfänger. Mit Blick auf die Wahrung der Anonymität erfolgte keine öffentliche Übergabe der Geschenke. red

