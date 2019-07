Fast 1500 Menschen ließen sich registrieren

Von unserer Mitarbeiterin

Zwingenberg. Selbst die größten Optimisten hätten nicht mit einer derart überwältigenden Riesenwelle der Hilfsbereitschaft für die krebskranke Lara gerechnet. Knapp zwei Stunden nach dem offiziellen Ende der Typisierungsaktion der DKMS im Zwingenberger Feuerwehrhaus, teilte Jürgen Pfliegensdörfer vom Team Bensheim der Tour der Hoffnung die exakten Zahlen mit: Statt der erwarteten 700 bis 800 potenziellen Stammzellenspender kamen 1485 Personen, die sich registrieren ließen - und dafür geduldig in der langen Schlange warteten, bis sie an der Reihe waren und nach ausführlicher Aufklärung und schriftlicher Einverständniserklärung per Wattestäbchen mit einem simplen Wangenabstrich ihre Gewebemerkmale bestimmen ließen.

Alle Proben wurden anschließend von den vielen Helfern von Freiwilliger Feuerwehr und DRK in Behälter verpackt und auf direktem Weg in ein Labor nach Dresden geschickt. Dort kommen sie nach erneuter Kontrolle in eine weltweite Datenbank. Auch eine beträchtliche Spendensumme von 16 370 Euro ist am Sonntag eingegangen.

Lara ist zwei Jahre alt und hat Blutkrebs. Ihre einzige Überlebenschance ist eine Stammzellen-Spende. Je mehr freiwillige Stammzellenspender sich melden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein passender Spender, dessen Gewebemerkmale nahezu 100-prozentig mit denen des Schwerstkranken übereinstimmen, gefunden wird. Mit ihren Eltern Melanie und Marcel Infuso und ihrer jüngeren Schwester wohnt Lara in Auerbach. Seitdem die Ärzte der Heidelberger Uniklinik Anfang des Jahres Leukämie bei dem Mädchen diagnostizierten, ist das Krankenhaus jedoch ihr eigentliches Zuhause.

