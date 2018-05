Fast wie die echten Pilzköpfe

Anzeige

Jugenheim.Der Verein „Kultur im Schloss Heiligenberg“ organisiert zum 18. Mal die „Beatles Night“ auf dem Schloss. Wie Karin Neipp mitteilt, gastiert am Pfingstsonntag, 20. Mai, ab 21 Uhr die „Lonely Hearts Club Band“ im historischen Innenhof (bei Regen in der Bürgerhalle Jugenheim).

In der Ankündigung heißt es: „Die im Studio entstandenen Stücke der Beatles mit Ehrfurcht auf der Bühne nachzuspielen und dabei gar in Lethargie zu verfallen, das ist nicht die Sache der ,Lonely Hearts Club Band’ (LHCB). Ihr Stil ist es, den Fans die Songs der Beatles mitreißend und lebendig mit einer professionellen Sound- und Lichtshow zu präsentieren. Ihnen gelingt es, die als unspielbar geltenden Stücke der Beatles in feinsinnigen und virtuosen Arrangements live zu präsentieren. Dabei stellt die Formation bei ihrem Auftritt auf dem Heiligenberg ihr neues Programm ,White Album…and more’ zum 50-jährigen Jubiläum des namensgebenden Beatles-Meilensteins ,The Beatles’ von 1968 vor.“

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Bergsträßer Anzeiger im Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6) in Bensheim (Telefon: 06251/1008-16). / red