Fastenaktion startet am Aschermittwoch

Zwingenberg.„Sieben Wochen ohne Pessimismus“, so lautet das Motto der Fastenaktion, zu der die Evangelische Kirche in diesem Jahr einlädt. Andrea Keil organisiert erneut eine Fastengruppe, die sich ab Aschermittwoch, 26. Februar, bis einschließlich 8. April, jeweils mittwochs ab 20 Uhr im Stillen Zimmer des Evangelischen Gemeindehauses (Darmstädter Straße 22, Eingang Walter-Möller-Straße) trifft.

Bei diesen Treffen besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit, „sich mit anderen Fastenden auszutauschen, neue Impulse zu bekommen und eine angenehme Gemeinschaft zu erleben“, heißt es in der Einladung. Auf was die Teilnehmer in den „Sieben Wochen ohne“ verzichten möchten, das legen sie selbst fest:

„Sieben Wochen ohne Pessimismus, Stress, Zucker, Alkohol, Fleisch, Auto, TV, Plastik… Oder Sieben Wochen mit Zuversicht, Achtsamkeit, Bewegung, Ruhe, Gelassenheit, ausgewogener Ernährung, Nachhaltigkeit, Basen- oder Heilfasten... Na, spricht dich etwas davon an – oder hast du eine eigene Idee, um zu fasten? Kannst du dir vorstellen etwas in deinem Leben für die sieben Wochen in Bewegung zu setzen?“ Um Anmeldung wird gebeten: 06251/788155. red

