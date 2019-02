Fastnachtsbasteln für Kinder

Zwingenberg.Der Geschichtsverein Zwingenberg weist auf sein traditionelles Fastnachtsbasteln in der Reihe „Altes Brauchtum neu entdecken“ hin. Es findet am Freitag, 22. Februar, von 15 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr im Heimatmuseum an der Scheuergasse 11 statt. Die Teilnehmer sollten mindestens sechs Jahre alt sein, schreibt Carolin Berg.

Anmeldungen nimmt Christel Scheibler per E-Mail: gvscheibler@t-online.de oder per Telefon: 06251/789186 entgegen. Wer einen Platz erhalten hat, bekommt eine entsprechende Mitteilung. Das Fastnachtsbasteln ist kostenlos. Getränke stehen bereit. Über helfende Hände der Eltern freut sich das Helferteam. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.02.2019