Fastnachtsmotto lautet „Unter dem Meer“

Zwingenberg.„Wird der Platz in Zwingenberg knapp, dann tauchen wir einfach ab“, so textete der Karnevalverein Narrhalla anlässlich der Kerb auf seinem Festzugwagen. Damit griff der KVN die kontroverse Debatte um die künftige Stadtentwicklung rund um die Melibokushalle auf (wir haben berichtet). Als Motiv transportierte die Narrenschar das selbstgebaute U-Boot „U 11.11“, aus dessen Bullaugen Sitzungspräsident und Vereinsvorsitzender Markus Kropp, Bürgermeister Holger Habich und Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland als Fotoaufnahmen blickten.

In Anlehnung an ihre Motivwagen-Devise gibt der KVN für die bevorstehende Prunksitzung und den Kindermaskenball nun das Motto „Unter dem Meer“ aus und schlägt den Besuchern der beiden Veranstaltungen vor, entsprechend kostümiert zu erscheinen. Allerdings gilt: Auch wer sich ganz anders oder gar nicht verkleidet, der ist bei der Narrhalla ein gerne gesehener Gast.

Während es für den Kindermaskenball am 2. März, Samstag, 14.11 Uhr, keinen Eintrittskarten-Vorverkauf gibt, sind die Tickets für die Prunksitzung am 23. Februar, Samstag, 19.11 Uhr (Einlass: 18:11 Uhr), ab dem kommenden Montag (14.) in der Apotheke Herms (Bahnhofstraße 4) erhältlich.

Andreas Mayer, Kassenwart des Karnevalvereins Narrhalla, macht darauf aufmerksam, dass in diesem Jahr durch eine zusätzliche Tischreihe das Platzkontingent in der Melibokushalle erhöht wird. Bei den Eintrittskarten handelt es sich um nummerierte Platzkarten.

Der Startschuss für die aktuelle Fastnachtskampagne 2018/19 wurde vor wenigen Wochen – am Tag vor dem närrischen Datum 11.11. – mit dem traditionellen Sturm aufs Rathaus gegeben. Erstmals hatte der Karnevalverein Narrhalla anschließend zum Weiterfeiern in den Adlersaal des Gesangvereins Sängerkranz eingeladen, wohin die Narrenschar gemeinsam mit den Guggemusikern der Mannheimer „Newwlfezza“ durch die Altstadt gezogen war. Die Privilegierte Schützengesellschaft Zwingenberg hatte den Start in die „fünfte Jahreszeit“ mit Böllerschüssen unterstützt (wir haben berichtet). mik

