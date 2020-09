FDP lädt zu „Kultur am Ort“ ein

Zwingenberg.Die FDP Zwingenberg lädt für den heutigen Dienstag, 29. September, zu einer Veranstaltung mit der Überschrift „Kultur am Ort“ ein. Wie Harald Pieler schreibt, findet das Treffen ab 19 Uhr im Saal des Alten Amtsgerichtes (Obertor 1) statt. Die Einladung richtet sich an Kulturschaffende und kulturell Interessierte, die gemeinsam mit den Liberalen darüber ins Gespräch kommen wollen, „wie es um die Kulturpolitik auf lokaler Ebene hier in unserer Stadt bestellt ist“. Und das unter besonderer Berücksichtigung der Coronavirus-Pandemie: „Wir möchten der Kultur eine Stimme geben, Kulturschaffende miteinander und mit der Politik vernetzen sowie ein Bewusstsein für kulturelle Belange erzeugen.“ red

