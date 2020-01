FDP und CDU streichen Mittel für Jugendzentrum

Zwingenberg.Das kommunale Jugendzentrum ist Geschichte – und das nicht nur mit Blick auf das JUZ-Gebäude, das bekanntermaßen dem Neubau einer Kindertagesstätte weichen muss, sondern auch, was die Finanz- und Personalausstattung der städtischen Jugendpflege angeht: Auf Antrag der FDP und mit Billigung der CDU – gegen die Stimmen von GUD und SPD – wurden jetzt im Zuge der laufenden Haushaltsplanberatungen für 2020 alle Ausgabe- positionen auf Null gesetzt.

Mit Blick auf die zunehmende Verschuldung der Stadt und einen Kreditbedarf von über fünf Millionen Euro argumentierte Wolfgang Dams, Fraktionsvorsitzender der Freidemokraten, die Stadt könne sich das Jugendzentrum – „eine freiwillige Aufgabe“ – „nicht mehr leisten“. Dams betonte ausdrücklich, dass die Initiative seiner Partei nichts mit der Qualität der geleisteten Jugendarbeit zu tun habe.

Um andere Formen der Jugendarbeit – insbesondere die der Vereine – zu fördern, beantragte die FDP die Übertragung des Budgets, das dem Jugendpfleger bislang für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung stand, auf die Position Allgemeine Jugendarbeit/Ferienspiele. Der dem JUZ ursprünglich zur Verfügung stehende Betrag von 2700 Euro soll auf 3000 Euro aufgerundet und als „Jugendfonds“ für die Förderung von Projekten im Rahmen der Kinder– und Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden.

Keine Entlassung geplant

Der Abschied vom JUZ komme übrigens nicht einem Abschied vom Inhaber der Jugendpfleger-Stelle gleich, wies Dams darauf hin, dass der entsprechende Mitarbeiter der Kommune bereits seit geraumer Zeit in den städtischen Kitas eingesetzt werde und dort weiterhin arbeiten könne. Für den Betrieb der neuen, viergruppigen Kita in der Tagweide beispielsweise werde demnächst ohnehin Personal gesucht.

Rückläufige Besucherzahlen

Bei den Debatten im Sozial-, Kultur- und Sportausschuss sowie im Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung sprachen sich auch Kommunalpolitiker der CDU für eine Stilllegung des JUZ aus. Zugegebenermaßen spare die Stadt zunächst kein Geld, weil der Mitarbeiter ja erhalten bleibe, so stellvertretender Fraktionsvorsitzender Tobias Jäger, aber nach dem Wechsel des Beschäftigten auf eine der neuen Kita-Stellen trete der Spareffekt ein. CDU-Stadtverordnete Cora Bügenburg wies überdies auf die stark rückläufigen Besucherzahlen hin.

Auf Initiative der Christdemokraten wurde der Antrag der FDP ergänzt: Weil aus dem Etat für das JUZ auch Honorarkräfte für die Ferienspiele finanziert wurden, soll das dafür erforderliche Geld in der Position Allgemeine Jugendarbeit/Ferienspiele bereitgestellt werden.

Absolut kein Verständnis für die Haltung von Frei- und Christdemokraten zeigten GUD und SPD, die vehement für den Erhalt der kommunalen Jugendpflege plädierten. Regina Nethe-Jaenchen, Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, wollte nicht glauben, was sie da hörte – und in der Tat: Bis zu den Ausschuss-Sitzungen in dieser Woche war verlautbart worden, dass zwar das JUZ-Gebäude abgerissen werde, aber die Jugendzentrumsarbeit im Keller der Evangelischen Kita an der Heidelberger Straße fortgesetzt werde.

Neues Quartier stand schon fest

Der Magistrat unter Leitung von Rathauschef Holger Habich war mit der Kirchengemeinde bereits übereingekommen, dass der früher vom CVJM genutzte Jugendkeller nach erfolgter Renovierung als JUZ-Ersatz dienen kann. Frau Nethe-Jaenchen trat dafür ein, die bisher praktizierte Form der „freien Jugendarbeit“ aufrechtzuerhalten: Nicht alle Kinder und Jugendlichen wollten sich schließlich einem Verein anschließen.

Dolchstoß und Taschenspielertrick

Ulrich Kühnhold, Fraktionsvorsitzender der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie, sprach von einem „Dolchstoß“, zu dem die FDP ansetze. Er unterstellte, dass Frei- und Christdemokraten jetzt das tun, was sie ohnehin schon lange geplant hätten: „Jetzt haben Sie die Mehrheit dafür.“ Die Umschichtung des Budgets für Sach- und Dienstleistungen in einen „Jugendfonds“ ist in den Augen des GUD-Sprechers genauso ein „Taschenspielertrick“ wie die Aussage, die Kommune spare Personalkosten: „Die Stadt wird nicht entlastet.“ Kühnholds Fraktionskollege Detlef Kannengießer, Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses, war über die Initiative der FDP derart entrüstet, dass er seine Sitzungsleitung für einen Moment an seine Stellvertreterin Cora Bügenburg (CDU) übertrug, um ein politisches Statement abgeben zu können: „Dass die städtische Jugendarbeit über den Jordan geht, das trifft mich hart.“ Er fühle sich „überfahren“ und sei „ziemlich entsetzt“:

Die Stadt gebe Tausende Euro für die Betreuung von Klein- und Kindergartenkindern aus und setze jetzt die Mittel für die Jugendarbeit auf „0“, das dürfe nicht sein. „Für mich ist das eine emotionale Geschichte“, plädierte der tief getroffene HFA-Vorsitzende dafür, „dass die Jugendarbeit weitergeführt wird“.

Parlament hat das letzte Wort

Das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung, die den Entwurf des Haushaltsplanes für 2020 am 13. Februar letztmals beraten und dann beschließen wird. Allerdings ist nach dem Abstimmungsverhalten der Fraktionen in der Sitzungsrunde der Ausschüsse davon auszugehen, dass die CDU/FDP-Mehrheit an der JUZ-Schließung festhalten wird.

