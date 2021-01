FDP würde beim Schulneubau auch „mit anpacken“

Zwingenberg.„Alles war vorbereitet, doch dann kam der Lockdown!“ Die Zwingenberger Freidemokraten hatten mit Blick auf die bevorstehende Kommunalwahl am 14. März für den Spätsommer und den Herbst des vergangenen Jahres einen „großen Aufschlag“ geplant, so Fraktionsvorsitzender Wolfgang Dams. Die Liberalen hatten Veranstaltungen in der Kernstadt und im Stadtteil Rodau vorbereitet, um Kandidaten anzuwerben, am Programm zu feilen und potenzielle Wähler zu überzeugen. Doch der FDP erging es wie ihren politischen Mitbewerbern:

Die Coronavirus-Pandemie hat die Planungen über den Haufen geworfen. Außer einer Präsenz-Sitzung mit Kulturschaffenden (wir haben berichtet) zwischen den Lockdowns waren fast nur virtuelle Begegnungen möglich. „Und in einem wirklichen Dialog kontroverse Themen zu diskutieren, das ist per Video-Konferenz einfach schwierig“, so Dams, der auch stellvertretender FDP-Vorsitzender ist.

Gemeinsam mit der Parteivorsitzenden und Spitzenkandidatin Karin Rettig und seinem Stellvertreter-Kollegen Harald Pieler (Listenplatz 3) steht Wolfgang Dams (Listenplatz 2) an der Spitze der Bewerberliste für die Kommunalwahl 2021. Mit Peter Götz, dem Spitzenkandidaten für die Ortsbeiratswahl in Zwingenbergs einzigem Stadtteil Rodau, stellte man jetzt das Programm vor.

Trotz der Corona-bedingten Widrigkeiten habe es viele Rückmeldungen auf die Aufforderung an die Mitglieder und weitere Interessierte gegeben, Themen zu benennen, um die sich die Liberalen kümmern sollen, so Dams. Am 13. Januar hat eine virtuelle Mitgliederversammlung das 27 Einzelpunkte umfassende Wahlprogramm verabschiedet, in dessen Mittelpunkt drei zentrale – übergeordnete – Aspekte stehen:

Eine lebenswerte und familienfreundliche Stadt für alle Generationen.

Eine gute Infrastruktur sowie eine attraktive Innenstadt und vielfältiges Gewerbe.

Ein vielfältiges kulturelles Angebot.

Das Thema Bildung sei dabei ein „Herzensanliegen“ der Freidemokraten, die in der nächsten Legislaturperiode „der Stadt mehr Einfluss auf die bauliche Entwicklung der Melibokusschule“ verschaffen möchten. Die FDP habe bereits im vergangenen Sommer das Thema Schulerweiterung kommunalpolitisch „besetzt“ und ihre Befürchtungen seien bei einem Gespräch mit der Schulleitung bestätigt worden: „Die vorhandene Infrastruktur der Grundschule wird den steigenden Anforderungen nicht mehr gerecht“, so Wolfgang Dams. Und dabei gehe es längst nicht nur um fehlendes WLAN, sondern um das Raumangebot für Unterricht und Schülerbetreuung.

Nach Kenntnis seiner Partei wolle der Landkreis Bergstraße in seiner Eigenschaft als Schulträger frühestens 2021/22 mit der Planung der baulichen Erweiterung beginnen, mit einer Umsetzung sei dann erst 2025/26 zu rechnen. „Das ist ein großes Ärgernis.“ Dams kann sich daher vorstellen, dass die Stadt dem Kreis hilfreich unter die Arme greift, um den Prozess zu beschleunigen: „Warum baut die Stadt nicht die Schulerweiterung und vermietet die Immobilie an den Kreis?“ Der Fraktionsvorsitzende der FDP will in jede Richtung denken dürfen und verweist auf die „Erfolgsgeschichte“ B 3-Erneuerung, bei der ebenfalls die Stadt die Bauherrenrolle übernommen hat. Überdies befinde sich mittlerweile auch die Alte Passschule im Besitz der Kommune und werde an den Kreis vermietet.

Digitalisierung? „Zum Lachen!“

Ein weiteres Thema, für das die FDP sich stark machen möchte, das ist die Digitalisierung. Harald Pieler findet es „zum Lachen“, was ausgerechnet der „Industriestandort Deutschland“ in punkto Netzausbau zu bieten habe. Die Kommune müsse daher den „Leidensdruck“ sowohl auf die übergeordnete Politik als auch auf die Unternehmen, die mit „schnellem Internet“ ihr Geld verdienen, erhöhen. Ziel sei es, das örtliche Glasfasernetz und den Ausbau des Mobilfunkstandards 5G voranzutreiben. Jeder müsse an der Breitbandversorgung teilhaben können, Privatpersonen wie Unternehmen. Gerade die Coronavirus-Pandemie und in der Folge die Verlagerung der beruflichen Tätigkeit vom Büro ins Home-Office habe dazu geführt, dass Zwingenberg für viele Menschen nicht nur Wohnort, sondern auch Arbeitsplatz geworden sei, ergänzt Dams. Weil davon auszugehen sei, dass diese Form der Heimarbeit ein Modell für die Zukunft sei, schlägt die FDP vor, Investoren zum Bau von Mietbüros („Coworking Spaces“) für Zwingenberg zu interessieren.

Das detaillierte Kommunalwahl-Programm der FDP befindet sich zurzeit im Druck und wird in diesen Tagen an alle Haushalte in Zwingenberg und Rodau verteilt. Über Auszüge aus dem Programm der FDP für Rodau berichten wir gesondert.

