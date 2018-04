Anzeige

Zwingenberg.Die Zwingenberger Freidemokraten treffen sich auf Einladung ihrer Vorsitzenden Karin Rettig am 4. Mai, Freitag, 19 Uhr, im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) zu ihrer Jahreshauptversammlung.

Im Mittelpunkt der Sitzung stehen Neuwahlen des gesamten FDP-Vorstands. Parteichefin Karin Rettig wird über die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit sowie über ausstehende Aktivitäten in diesem Jahr berichten. Wolfgang Dams, FDP-Fraktionsvorsitzender, wird die Liberalen über die Arbeit in der Fraktion informieren. Als Gast wird der FDP-Bundestagsabgeordnete Till Mansmann erwartet, er wird über die Arbeit der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag in Berlin berichten. red