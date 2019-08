Ferienspiele in der Kinderstadt

Zwingenberg.Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg lädt gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde zu einer Neuauflage seiner Herbstferienspiele ein. In diesem Jahr trägt die Veranstaltung für Grundschüler (erste bis vierte Klasse) sowie für Fünft- und Sechstklässler den Titel: „Mensch Jesus – Willkommen in der Kinderstadt“. „Vier Tage lang ist das Gemeindehaus fest in Kinderhand“, schreibt Felix Wüst, zweiter Vorsitzender des CVJM, in einer Pressemitteilung.

Am 29. September, Sonntag, wird die Kinderstadt im Rahmen des Erntedankgottesdienstes ab 10.30 Uhr in der Bergkirche feierlich eröffnet. Dazu und zu dem sich anschließenden, traditionellen Mittagessen im Gemeindehaus an der Darmstädter Straße 20 sind neben den Kindern auch deren Familien und Freunde eingeladen. Während die „Neubürger“ der Kinderstadt dann den restlichen Nachmittag damit verbringen, ihre neue Stadt kennenzulernen, können die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen den Sonntag genießen.

Ein besonderer Bürger: Jesus

Vom 30. September bis 2. Oktober, Montag bis Mittwoch, erleben die Kinder dann täglich von 9 bis 15.30 Uhr – eine Frühbetreuung wird ab 8 Uhr angeboten – jede Menge Abenteuer und dürfen echtes Stadtleben mit Arbeiten, Geld verdienen, Einkaufen und Geld wieder ausgeben erfahren. Dabei sollen aber auch Geschichten von einem ganz besonderen Bürger nicht zu kurz kommen: „Vormittags hören, sehen und erleben wir Szenen aus dem Leben von Jesus und tauschen uns darüber aus“, so Felix Wüst.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat, der kann sich ab sofort anmelden. Den entsprechenden Flyer und weitere Informationen gibt es zum Download auf der Webseite www.cvjm-zwingenberg.de/herbst19. Die Teilnahme an den vier Tagen kosten 35 Euro inklusive Mittagessen an allen vier Tagen, Getränke und Material. Ab dem ersten Geschwisterkind bezahlen Familien nur 30 Euro. Abzugeben sind die Anmeldungen bis zum 8. September mit Teilnehmerbetrag in der Brisighellastraße 2 oder Auf der Ebene 19. Wer Kontakt mit den Veranstaltern aufnehmen will, der kann das per E-Mail tun: info@cvjm-zwingenberg.de. red

