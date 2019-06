Festnahme nach Unfallflucht

Zwingenberg.Über 20 Leitplanken hat ein Autofahrer beschädigt, der am Mittwoch gegen 10.40 Uhr die Autobahn A 5 in Richtung Frankfurt befuhr, in Höhe der Anschlussstelle Zwingenberg von der Fahrbahn abkam und in der Böschung landete. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, soll der 37-Jährige, der vom Unfallort flüchtete und in Rodau festgenommen wurde, nach Aussagen von Zeugen durch Befahren des Standstreifens kurz vor dem Unfall mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge rechts passiert haben.

Fahndung per Polizeihubschrauber

Die Polizei suchte den Unfallflüchtigen und setzte dabei auch einen Polizeihubschrauber ein. Die Ordnungshüter konnten den Mann gegen 12 Uhr im Zwingenberger Ortsteil Rodau festnehmen. Der Mann wies leichte Blessuren auf, die von dem Unfall herrühren könnten. ots

