Festnahmen nach Helikopter-Fahndung

Zwingenberg.Zivilfahnder der Polizei haben nach einem versuchten Einbruch am Montagabend in Zwingenberg mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers zwei Männer festgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen. Demnach steht das Duo im Verdacht, für eine Reihe von Einbrüchen verantwortlich zu sein. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Gegen 19.30 Uhr war das Duo am Montag den Beamten im Bereich der Heidelberger Straße (Bundesstraße 3) aufgefallen. Bevor die beiden jedoch einer Kontrolle unterzogen werden konnten, ergriffen sie die Flucht. Sie rannten in Richtung Weinberge davon. Gleichzeitig wurde den Polizisten gemeldet, dass es kurz zuvor in der Straße „Am Falltor“ zu einem versuchten Einbruch gekommen war.

Umgehend wurde eine Fahndung nach den beiden Fliehenden eingeleitet. Hierbei unterstützte ein Polizeihubschrauber die Suchmaßnahmen. Schließlich konnten die beiden 30 und 33 Jahre alten Männer, versteckt in einem Bachlauf, durch den Helikopter entdeckt und durch Kollegen am Boden festgenommen werden.