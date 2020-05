Feuer bestimmt von Anbeginn das Leben der Menschen. Es verbreitet sich im Nu, wenn es ausreichend Nahrung hat. Es kann wärmen und Licht erzeugen, aber auch sehr zerstörerisch sein. Menschen, die „für etwas zu brennen“, die sind begeistert. Wer jedoch zuviel Energie dafür einsetzt, der riskiert, bald ausgebrannt zu sein. Mit dem Feuer zu spielen, ist ein gefährliches Unterfangen. Es kann geschürt oder entfacht werden und muss gepflegt und kontrolliert werden, um den Nutzen aus ihm zu ziehen. Feuer braucht stets neue Zufuhr an Entzündbarem. Kurz aufflammende „Strohfeuer“ nützen nur wenig und sind gefährlich. Für etwas „Feuer und Flamme“ sein, bedeutet sich leidenschaftlich für etwas zu interessieren und es in die Mitte seines Lebens zu stellen. Die Bewahrung von Feuer und Flamme an einer eigenen Feuerstelle oder im eigenen Herd gilt von jeher als Zeichen der Niederlassung und der Führung eines eigenen Haushalts.

Elementare Rolle

Wissenschaftlich betrachtet ist Feuer die Bildung von Flammen. Es kommt beim Verbrennen zu einer „Strahlung“. Dabei werden Wärme und Licht nach außen abgegeben.

In der Bibel spielt Feuer eine elementare Rolle. Es bestimmt das Alltagsleben der Menschen und wird auf unterschiedliche Weise mit Gott in Verbindung gebracht. Anders als im altorientalischen Umfeld wird Feuer selbst nicht als eigene Gottheit verehrt. Es wird im Opferkult eingesetzt, als Ausdruck der Gottesbegegnung und dessen Nähe verwendet. Gotteserscheinungen haben das Feuer häufig als Begleitphänomen. Es gibt „Feueropfer“ oder „Brandopfer“. Auch dient das Feuer als Bild für Reden und Weissagungen von Sehern und Propheten.

Der Gegensatz von der schöpferischen Kraft als auch der zerstörerischen Bedrohung des Feuers wird auf die Gottesbeziehung übertragen. Feuer hat mit Gott zu tun - es zeigt nicht nur in seine bewahrende, erhellende Wirkung, sondern auch seine zerstörerische und dadurch reinigende Kraft. Auch das Wort Gottes wird mit Feuer verglichen.

Nicht wie üblich

In der Pfingstgeschichte der Bibel kommen mit der Sendung des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu „Feuerzungen“ herab. Die Flammen steigen nicht, wie üblich nach oben, sondern richten sich nach unten zu den Menschen. Es wird einiges auf den Kopf gestellt. Durch den sichtbar gemachten und von oben auf einzelne Menschen verteilte „Beistand“ wird nicht nur zeitbegrenzte Gottesnähe bewusst, sondern die Menschen werden selbst Ausdruck des Göttlichen. Sie beginnen, für seine Sache zu brennen und das von ihm entfachte Feuer auszubreiten.

Martin Luther prägte das Wort „Feuereifer“, um die Begeisterung auszudrücken. Doch auch im Ausbreiten der Botschaft gilt: Feuer muss gepflegt werden und auch manch Wertvolles in es hineingeworfen werden, um es zu erhalten. Wo es wirkt hinterlässt es meist verbannte Erde. Aber auch die ist notwendig, um wieder Neues entstehen zu lassen.

