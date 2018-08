Anzeige

Zwingenberg.Ein medizinischer Notfall machte in der Nacht von Montag auf Dienstag erneut das Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg erforderlich:

An der Luciberghütte inmitten der Weinberge oberhalb des ältesten Bergstraßenstädtchens musste ein Verletzter versorgt werden, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher gestern berichtete. Die Leitstelle Bergstraße alarmierte die Kameraden der Wehr um 1.35 Uhr, um bei einem Einsatz von Notarzt und Rettungssanitätern Tragehilfe zu leisten. Der Patient wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in einem Fahrzeug der Polizei von der Luciberghütte ins Stadtgebiet transportiert, wo dann die Übernahme des Verletzten in einen Rettungswagen und der Abtransport zur Weiterbehandlung in einem Krankenhaus erfolgte.

Polizei-Hubschrauber kreiste

Die Einsatzabteilung der Zwingenberger Wehr rückte unter Leitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas mit 15 Ehrenamtlichen und vier Fahrzeugen aus. An dem Einsatz war auch ein Hubschrauber der Polizei beteiligt. mik