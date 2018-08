Feuerwehr löschte brennenden Baum

Zwingenberg.Ein brennender Baum auf einem Grundstück an der Straße „Im Rohbächer“ in Zwingenberg machte am frühen Mittwochabend das Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr erforderlich. Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet, wurden die ehrenamtlichen Retter aus Zwingenberg und Rodau um 17.50 Uhr von der Leitstelle Bergstraße alarmiert und rückten mit 15 Einsatzkräften unter Leitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas in vier Fahrzeugen aus. Die Feuerwehr vermutet, dass ein Defekt an einem Stromkastenm, der sich in der Nähe des Baumes befand, das Feuer entfacht haben könnte. Der brennende Baum wurde gelöscht, die Umgebung wurde feucht gemacht, um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu unterbinden. Vor Ort war auch die Polizei. / mik

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018