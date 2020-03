Feuerwehr sagt Veranstaltungen ab

Zwingenberg.Die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg sagt alle Veranstaltungen der nächsten Wochen wegen der Coronavirus-Gefahr ab, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher mitteilt. Konkret betroffen davon sind der Feuerwehrball am nächsten Samstag (21.), der gemeinsam mit der Stadt organisierte Seniorennachmittag am Sonntag (22.) sowie die beiden Theaterabende am 27. und 28. März, Freitag und Samstag. Im Mittelpunkt diese vier Veranstaltungen sollte jeweils die Aufführung des Lustspiels „Liebeskarussell in der Walpurgisnacht“ stehen, das die Theatergruppe der Brandschützer seit Herbst probt – diese Probenarbeit soll jedoch nicht umsonst gewesen sein, wie Zecher erklärt:

Das Veranstaltungsquartett wird im Oktober nachgeholt, die Termine stehen bereits fest. Der Feuerwehrball soll am 3. Oktober, Samstag, stattfinden, der Seniorennachmittag am 4. Oktober, Sonntag. Die beiden Theaterabende wiederum sind auf den 9. und 10. Oktober, Freitag und Samstag, terminiert. Die bereits im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Wem allerdings die neuen Termine im Herbst nicht zusagen, der hat am nächsten Donnerstag, 19. März, die Gelegenheit, um die Tickets gegen das gezahlte Eintrittsgeld zu tauschen: Ab 18 Uhr besteht dazu im Gerätehaus der Feuerwehr am Gießer Weg die Gelegenheit.

„Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil wir unsere Gäste – vor allem die älteren Menschen –, aber auch uns selbst schützen wollen“, erläutert Karl-Heinz Zecher diese Entscheidung. Bei den vier Veranstaltungen seien auch jeweils gut 80 Prozent der Kameraden aus der aktiven Wehr engagiert: „Wir können keine Erkrankung riskieren, sonst ist am Ende die Einsatzabteilung lahmgelegt.“ mik

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.03.2020