Feuerwehr sammelt Spenden

Anzeige

Übrigens: Eintrittskarten für den Feuerwehrball am 10. März sind keine mehr erhältlich, und auch die Tickets für die beiden Theaterabende am 16. und 17. März sind ausverkauft. Nur für die Aufführung von „Kreuzfahrt im Schweinestall“ am 11. März, Sonntag, ab 14 Uhr im Adlersaal (Einlass: 13 Uhr) zu dem Theatergruppe und Stadt gemeinsam die Senioren einladen, gibt es noch einige wenige Karten. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird jedoch gebeten, sich Eintrittskarten zu besorgen. Diese sind erhältlich bei folgenden Vereinen und Institutionen:

Arbeiterwohlfahrt, Vorsitzender Walter Kropp

Seniorenclub „Freude im Alter“, Vorsitzende Ingrid Fieberling

Sozialverband VdK, Vorsitzende Frau Brumby

Katholische Kirchengemeinde, Pfarrbüro

Wäscherei Lutz Machleid

Für eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen wird gesorgt sein, dafür wird ein Kostenbeitrag von zwei Euro pro Person erhoben. Die Feuerwehrkapelle musiziert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.03.2018