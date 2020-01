Feuerwehr zieht Bilanz und ehrt

Zwingenberg.Die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg weist auf ihre Jahreshauptversammlung hin, die am 31. Januar, Freitag, stattfindet. Vorsitzender Willi Dörner lädt die Mitglieder dazu ab 19 Uhr in das Feuerwehrgerätehaus (Gießer Weg 12) ein. Neben den Berichten über die Arbeit des Feuerwehrvereins und aus den einzelnen Abteilungen (Einsatzabteilung, Jugendwehr, Florianszwerge, Kapelle sowie Alters- und Ehrenabteilung) wird über die Neufassung der überarbeiteten Satzung sowie über die Festlegung der Mitgliedsbeiträge abgestimmt. Des Weiteren finden Beförderungen und Ehrungen einzelner Mitglieder statt. Die aktiven Mitglieder werden gebeten, in Uniform zu erscheinen. red

