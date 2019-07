Feuerwehr zweimal im Einsatz

Zwingenberg.Zweimal war die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg in der vergangenen Woche im Einsatz, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet. Am vergangenen Donnerstag unterstützte die Wehr die medizinische Versorgung eines Mannes, der nach einem Sturz auf einer Treppe in eine Klinik nach Frankfurt gebracht werden musste.

Dazu landete auf dem Hof des Feuerwehrgerätehauses am Gießer Weg ein Rettungshubschrauber, die Kameraden sicherten Landung und Start ab. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten nach der Erstversorgung am Unfallort zum Helikopter.

Medizinischer Notfall

Wenige Tage zuvor mussten die Retter bei einem medizinischen Notfall helfen. Während der Typisierungsaktion für Lara im Gerätehaus (wir haben berichtet) wurden die Einsatzkräfte gemeinsam mit den Kollegen des örtlichen DRK zur Stuckertstraße beordert, um Tragehilfe zu leisten.

Die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas, ausgerückt waren sechs Kameraden mit zwei Fahrzeugen. red/Bild: Zecher

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.07.2019