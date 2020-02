Feuerwehrball: Theater, Tanz und Tombola

Zwingenberg.Die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg lädt für den 21. März, Samstag, zum traditionellen Feuerwehrball ein. In dessen Mittelpunkt steht einmal mehr die Premiere der aktuellen Eigenproduktion der feuerwehreigenen Theatergruppe. Die inszeniert auf der Bühne des Adlersaales (Obertor 10a) in diesem Jahr das Lustspiel „Liebeskarussell in der Walpurgisnacht“.

Der Ball beginnt um 19 Uhr

...