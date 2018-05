Anzeige

Zwingenberg.Vom Rollladen bis zur Tiefgaragen-Anlage motorisiert die Zwingenberger Firma Sitec einfach alles, und das sowohl für private als auch für gewerbliche Kunden. Reparatur und Wartung gehören ebenfalls zur Kernkompetenz des Unternehmens, das bereits im Jahr 1997 nach Zwingenberg gezogen ist, allerdings die Montage von maßgefertigten Zäunen, Garagentoren, Rollläden und Markisen zunächst vom Standort Rodau aus angeboten hatte.

Seit 2015 ist das Unternehmen, das ursprünglich 1985 in Pfungstadt gegründet wurde, nun an die Platanenallee in der Kernstadt gesiedelt. Das fünfköpfige Team mit den Firmengründern Kerstin und Helmut Sieber an der Spitze geht mit der Zeit und beschäftigt sich zusätzlich auch mit der Installation von sogenannter Smarthome-Technologie, also der Hausautomatisierung. Mithilfe dieser Technik lassen sich Rollläden, Markisen oder Garagentore und anderes mehr mit dem Tablet oder per Smartphone bequem von unterwegs aus bedienen.

Sitec erledigt auch Wartungsarbeiten im Auftrag von Firmen oder Hausverwaltungen. Dabei hat man sich einen Kundenkreis weit über die Region Bergstraße hinaus erschlossen. / red