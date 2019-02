Fitnessübungen am Kinderwagen

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Fit dank Baby“ (Kursnummer: FEK 023) hin, der ab dem 21. März an insgesamt sieben Donnerstagen, jeweils von 10.45 bis 11.45 Uhr, stattfindet. Kursleiterin Lina Tylke wendet sich mit diesem Angebot an Mamas mit Babys von drei bis 18 Monaten. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Junge Mütter wollen so viel Zeit wie möglich mit ihrem Baby verbringen und trotzdem auch etwas für sich und ihren Körper tun. Ein Spaziergang mit dem Kinderwagen wird dabei mit effektiven Übungen an den Problemzonen wie Bauch, Beine und Po kombiniert. Das Training wird in zwei Hälften aufgeteilt: Im Kräftigungsteil werden der Kinderwagen und örtliche Gegebenheiten wie Bänke für Dehnungs- und Kräftigungsübungen genutzt. Im Ausdauerteil joggt oder walkt Mama zügig mit dem Wagen voran und trainiert so die Kondition.

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

