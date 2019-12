Fleißige Schlappekicker geehrt

Zwingenberg.Mit einem Sektempfang für die Mitglieder und weitere Gäste gab der Vorstand des Freizeitsportvereins Schlappekicker den Startschuss für seine traditionelle Weihnachtsfeier. Die Frauen unter den Teilnehmenden erhielten zudem eine rote Rose sowie etwas zum Naschen. Nach der offiziellen Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden Alfred Ulrich genoss man das Büfett.

Die Weihnachtsfeier bildete zudem den festlichen Rahmen, um verdiente Mitglieder zu ehren. Geehrt wurden die beiden Rechnerinnen Manuela Balzer und Carola Fuchs sowie Peter Goltsch, der Leiter der Boule-Abteilung. Die Würdigung erfolgte durch zwei Magistratsmitglieder der Stadt Zwingenberg - die Erste Stadträtin Karin Rettig sowie die Stadträtin Ingrid Germann - zusammen mit Vorsitzendem Alfred Ulrich und dessen Stellvertreter Hans-Joachim Zubrod.

Die beiden Rechnerinnen Manuela Balzer und Carola Fuchs sind jeweils bereits seit zwölf Jahren im Amt und haben sich bei einem Vorbereitungsgespräch des Vorstands im Vorfeld der nächsten Jahreshauptversammlung bereiterklärt, erneut für die Rechner-Positionen zu kandidieren. Außer dem Rechnungswesen werden von den beiden Frauen auch die Vereinsausflüge mit organisiert. Des Weiteren sind sie bei der Organisation der internen und externen Veranstaltungen dabei sowie bei der Mitgliederbetreuung. Alfred Ulrich lobte: „Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr alltäglich. Wir sind froh und glücklich, dass die beiden ihre ehrenamtliche Tätigkeit mit so viel Freude und großem Engagement ausführen. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Leistung.“

Mit Blick auf den zu Ehrenden Boule-Abteilungsleiter Peter Goltsch formulierte Ulrich: „Außergewöhnlich Leistungen müssen auch einmal außergewöhnlich honoriert werden.“ Goltsch ist seit 34 Jahren Mitglied des Freizeitsportvereins Schlappekicker und engagiert sich seit 28 Jahren im Vorstand. Begonnen hat seine ehrenamtliche Tätigkeit als Fußballer, fortgesetzt wurde sie als Trainer und dann als Spielausschussvorsitzender. Mit Blick auf die Altersstruktur der Schlappekicker nahm man im Jahr 2009 den Boule-Sport in die sportlichen Aktivitäten auf. Peter Goltsch hat zusammen mit weiteren Mitgliedern die Boule-Bahn an der Vereinslagerhalle in der Tagweide gebaut und in den vergangenen Jahren Jahre die Außenanlage zu einem Schmuckstück ausgebaut. Peter Goltsch ist seit 2009 Abteilungsleiter Boule und Lagerhallenverwalter.

„Mit Herzblut Maßstäbe gesetzt“

Alfred Ulrich lobte: „Hier hat Peter zusammen mit dem Boule- und Lagerhallenteam Maßstäbe gesetzt, die nur mit viel Engagement und Herzblut möglich sind. Des Weiteren hat Peter zusammen mit weiteren Mitgliedern den Bau der Kerwewagen übernommen. Er ist als Perfektionist für die Aufbereitung zuständig. Außerdem ist Peter bei allen internen und externen Veranstaltungen mit in der Organisation. Wir Schlappekicker sind froh und glücklich darüber, dass wir Peter als Vorstandsmitglied und Freund haben und sagen Danke für sein außergewöhnliches Engagement.“

Im Anschluss an die Ehrungen wurden, wie in den vergangenen 40 Jahren, auch das Weihnachtslied „O Du fröhliche“ gesungen und im Anschluss noch ein Bingo-Spiel gespielt. Vorsitzender Alfred Ulrich bedankte sich beim Auf- und Abbau-Team sowie bei seinem Stellvertreter Hans-Joachim Zubrod, der zusammen mit seiner Frau Rosie für die weihnachtliche Dekoration gesorgt hatte. red

