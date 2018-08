Fliegende (Stahl-)Rösser und tollkühne Reiter

Radakrobatik pur – die Dirt-Biker organisieren wieder eine Vollgas-Jam. Unser Bild entstand bei der dritten Auflage des Wettbewerbs im Jahr 2014. Thomas Neu

Zwingenberg.Ihren Parcours nennen sie die „Bembelbahn“ – und das, was die Zwingenberger Dirt-Biker, eine Abteilung des Deutschen Alpenvereins, mit ihren Fahrrädern auf den Hügeln und in den Tälern so anstellen, ist atemberaubend: Rad-Akrobatik pur. Ihr Wettbewerb „Vollgas-Jam“ geht in diesem Jahr in die siebte Runde: Für den 22. September, Samstag, kündigen Yannick Romswinckel und sein Team eine

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1655 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.08.2018