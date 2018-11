Flohmarkt brachte 2000 Euro

Rodau.Großer Erfolg für eine private Spenden-Initiative: Beim Spenden-Kinderflohmarkt einer kleinen Gruppe von Müttern im Dorfgemeinschaftshaus Rodau kamen über 2000 Euro zugunsten herzkranker Kinder und ihrer Angehörigen zusammen.

„Wir waren überwältigt von den vielen Besuchern, die uns trotz Baustelle im kleinen Rodau besucht haben“, so die Initiatorinnen, die ein großes Dankeschön an alle richten möchten, die in irgendeiner Form mitgewirkt haben: an alle Standbetreiber, alle Spender von Kleidern, Spielzeug, Getränken und Kuchen sowie an alle Helfer. „Für unseren Kreativmarkt haben zahlreiche Menschen fleißig gebastelt, genäht, gehäkelt, gekocht und gebacken. Für unseren Stand für Kindersachen und Mama-Mode haben wir vorab zahlreiche Spenden erhalten.“

Durch den Verein „Kinderherzen – Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren“ wurden zahlreiche Info-Flyer für den Infostand zur Verfügung gestellt. Von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gab es darüber hinaus Broschüren und Organspendeausweise.

„Mit zahlreichen Menschen sind wir über das Thema Herzfehler und Organspende ins Gespräch gekommen und konnten darauf aufmerksam machen“, so die Veranstalter.

Die Einnahmen aus dem Flohmarkt werden als Sachspenden der Kinderintensivstation des Kinderherzzentrums in Gießen zukommen. Sollte ein Rest übrigbleiben, soll damit der in Gießen ansässige Elternverein „Kinderherzen heilen“ unterstützt werden.

Die Sachspenden werden von den Organisatorinnen persönlich ausgesucht und überbracht – es besteht Kontakt zu einer Erzieherin des Kinderherzzentrums, mit der abgestimmt wird, was derzeit auf Station gebraucht wird. red

