Seeheim.Mehr als 100 Flohmarktstände werden am 18. August, Samstag, die Straßen im historischen Ortskern von Seeheim säumen. Im Zeitraum von 9 bis 14.30 Uhr kann – organisiert von der Kultur-Metzgerei in Kooperation mit der Gemeinde Seeheim-Jugenheim – rund um den Sebastiansmarkt wieder gestöbert und gefeilscht werden.

Vor zwei Jahren hatte das bunte Flohmarkttreiben seine Premiere in Seeheim, seitdem erfreut es sich bei Verkäufern wie Besuchern großer Beliebtheit. Innerhalb von zwei Wochen waren in diesem Jahr fast alle Standplätze vergeben. „Die Besucher schwärmen vom schönen Ambiente des Flohmarkts mit dem Sebastiansmarkt in der Mitte und den sternförmig abzweigenden Altstadtstraßen, die durch die vielen Stände und Flaneure ein völlig neues Gesicht bekommen“, schreibt Sabine Milewski in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Musikanten in den Gassen

Für die musikalische Gestaltung sorgt das Duo Kocurek aus Wiesbaden, das mit Akkordeon und Cello durch die Gassen spaziert. Von 10 bis 14 Uhr veranstaltet die Gemeindebibliothek im Historischen Rathaus einen Flohmarkt mit Büchern, CDs und DVDs.