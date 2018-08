Florales im Treppenhaus

Seeheim.Unter dem Titel „Florales“ zeigt die neue Ausstellung in der Treppenhausgalerie der Gemeindebücherei in Seeheim Bilder von Renate Reinhardt. Die Werke in Acryltechnik zeigen sowohl Abbildungen real existierender Pflanzen als auch Gewächse, die der reinen Fantasie entstammen. Zusätzlich zu ihrem Kunststudium für Lehramt hat die Malerin unter anderem einen Leistungskurs bei Leo Leonhard besucht und ist Mitglied des Künstlerkreises Seeheim-Jugenheim.

Die Ausstellung ist noch bis zum 8. Oktober in der Treppenhausgalerie im historischen Rathaus (Ober-Beerbacher-Straße 1) zu sehen: mittwochs von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.08.2018