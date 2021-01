Flott registriert – jetzt heißt es auf freie Impftermine zu warten

Rodau.Um 11.45 Uhr betrat der ältere Herr am Samstag das Rodauer Dorfgemeinschaftshaus, um 11.50 war der langwierigste Teil des Prozesses abgeschlossen: die Registrierung als impfberechtigte Person. Etwa fünf Minuten hatte es gedauert, bis alle Daten – Name, Wohnort, Geburtsdatum und Geschlechtszugehörigkeit – korrekt in das System eingegeben waren. Außerdem musste eine E-Mail-Adresse samt Passwort

...