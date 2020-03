Förderverein spendierte „Lottogewinn“

Zwingenberg.Vielen Lottospielern, die mittwochs oder samstags – beim Eurojackpot auch freitags – gespannt auf die Ziehung der Lottozahlen warten, ist es vielleicht gar nicht bewusst, dass sie mit ihrem Glücksspieleinsatz auch etwas Gutes tun. Zwar wartet jeder einzelne Spieler auf seinen großen Gewinn, für die Gesellschaft ist der Geldeinsatz aber auf jeden Fall – ganz unabhängig von den gezogenen Zahlen – ein Gewinn: Von jedem eingesetzten Euro werden etwa 20 Cent für Kultur, Sport, Soziales, die Denkmalpflege und die Umwelt in Hessen gespendet.

Dass man beim Kultusministerium Geld aus dem „Lotto-Topf“ abschöpfen kann, das erfuhr man beim Förderverein der Melibokusschule in Zwingenberg und beantragte einen Zuschuss für die Neuanschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof. Mit Erfolg! Insgesamt bekam man so über 3600 Euro bewilligt und konnte alte und verschlissene Spielgeräte austauschen. Am Freitag erfolgte die offizielle Spendenübergabe durch den Vorstand des Fördervereins. Schulleiterin Ute Breuser bedankte sich bei der Vorsitzenden Simone Huber, ihrer Stellvertreterin Birgit Ludwig und der Schriftführerin Simone Abel für ihr Engagement zum Wohle der Schule.

Unser Bild zeigt sie zusammen mit der Klasse 4 b die an diesem Tag die Betreuung und Ausgabe an die Mitschüler übernahmen mit der stellvertretenden Schulleiterin Ulla Heß, die auch Klassenlehrerin der 4 b ist. / tn

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020