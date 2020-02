Forum zum Thema „Eine optimistische Welt?“

Seeheim-Jugenheim.Die Stiftung Heiligenberg in Jugenheim weist auf ein Kolloquium mit dem Titel „Eine optimistische Welt?“ hin, dessen Teilnehmer sich am 6. und 7. März, Donnerstag und Freitag, mit dem Thema „Mensch und Natur in den Umbrüchen des 19. Jahrhunderts“ beschäftigen. In einer Pressemitteilung heißt es dazu:

Das 19. Jahrhundert fasziniert bis heute als eine extrem vielgestaltige Epoche tiefgreifender globaler Umbrüche. Die Etablierung des Nationalstaats wie das Aufkommen der Demokratiebewegung, eine umfassende Verwissenschaftlichung mit dem Triumph von Naturwissenschaften und Technik, die Industrialisierung und eine neue Mobilität gingen einher auch mit einer neuen Wahrnehmung und Gestaltung von Landschaft und Lebensraum, mit Aufbrüchen in der Architektur, in der Kunst, mit Reisen und aufkommendem Tourismus.

Die Region Bergstraße nahm aktiv teil an diesen großen Umbrüchen und zeigt sich in ihrer Entwicklung von ihnen nachhaltig geprägt. Gleichzeitig stehen wir unter dem Eindruck, dass auch wir in einer Zeit tiefgreifender Umbrüche leben. Die Frage ist deshalb sicher berechtigt, ob es nicht Parallelen zwischen dem 19. Jahrhundert und der Welt des 21. Jahrhunderts gibt. Die Stiftung Heiligenberg bietet mit einem zweitägigen Kolloquium ein besonderes Forum, sich mit dieser Entwicklung und ihrer Bedeutung in der Region bis heute auseinanderzusetzen.

Geprägt wurde das 19. Jahrhundert von einem rigorosen Optimismus, vom unerschütterlich anmutenden Glauben an einen „Fortschritt“ in allen Lebensbereichen und die umfassende Dienstbarmachung der Natur. Diese Aspekte stehen im Fokus des Kolloquiums, das mit einführenden Vorträgen von wissenschaftlichen Expertinnen und Experten beginnt und mit einer Spurensuche in der Region am zweiten Tag den Blick für die Entwicklungsimpulse und ihre Auswirkungen bis in die heutige Zeit öffnen will. Mit einer anschließenden Diskussionsrunde sollen Denkanstöße aus der Auseinandersetzung mit dem 19. Jahrhundert für das Verständnis historischer Transformationsprozesse und eine Reflexion heutiger Entwicklungen sorgen. Die zweitägige Veranstaltung endet mit einer kurzweiligen szenischen Lesung von Originaltexten vom Vormärz bis in die Moderne.

Tagungsort des Kolloquiums am 6. und 7. März ist der Gartensalon von Schloss Heiligenberg in Jugenheim. Veranstalter sind die Stiftung Heiligenberg Jugenheim, die Hessische Landeszentrale für politische Bildung, hr2 Kultur, die Akademie auf dem Felsberg und das Institut für Personengeschichte. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich (E-Mail: info@heiligenberg-jugenheim.de), die Teilnehmergebühr beträgt 25 Euro. Weitere Informationen über die Veranstaltung gibt es auf der Webseite der Stiftung. red

