Foto mit Wetterhahn gegen Spende

Zwingenberg.Vor zwei Wochen hat Karl-Heinz Zecher, Malermeister und Mitglied des Verwaltungsrats der Katholischen Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg, gemeinsam mit Pfarrer Äneas Opitek den Wetterhahn des Gotteshauses an der Heidelberger Straße demontiert. Am morgigen Sonntag, 22. September, 10.30 Uhr wird der Wetterhahn – allerdings mit neuem Gefieder, nämlich frisch vergoldet – von den Messdienern der Gemeinde mit in den Gottesdienst gebracht und am Montag wieder auf dem Kirchturm montiert.

Im Gottesdienst wird Karl-Heinz Zecher, der in seiner Werkstatt die Renovierung des „Gockels“ übernommen und spendiert hat, über das Instandsetzungsprojekt berichten: Das „Tier“ wurde gereinigt, mit zwei Schichten 24-karätigem Blattgold belegt und poliert. Nach dem Gottesdienst wiederum haben Interessierte die Gelegenheit, sich mit dem Wetterhahn fotografieren zu lassen – im Gegenzug für die Selfies bittet die Pfarrei um Spenden, die wiederum in die Renovierung des Gotteshauses investiert werden. Nach dem Gottesdienst lädt der Caritas-Ausschuss zum Kirchenkaffee ein. Die Rückkehr des Wetterhahnes läutet übrigens auch das nahe Ende der Kirchenrenovierung ein, teilt Äneas Opitek mit: Ist der „Gockel“ am Montag wieder auf dem Kirchturm gelandet, dann wird nach und nach auch das Gerüst abgebaut. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.09.2019