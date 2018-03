Anzeige

Seeheim-Jugenheim.Der Künstlerkreis Seeheim-Jugenheim lädt ab dem heutigen Freitag, 2. März, zu einer Ausstellung mit Werken von Frank Ebner ein.

Wie Gisela Haug für die Veranstalter mitteilt, wird die Fotokunst des Alsbachers unter der Überschrift „Anders sehen – Anders sein“ bis zum 25. März, Sonntag, in der Galerie im Alten Rathaus Jugenheim (Hauptstraße 14) zu sehen sein. Nach der Eröffnung heute um 19 Uhr sind die Exponate dann samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen.

Neue Blickwinkel eröffnen

In der Ankündigung heißt es: „Unsere Umwelt nehmen wir im Alltag meist nur oberflächlich oder gar nicht mehr wahr. Wir hetzen durchs Leben, welches immer schneller und hektischer wird. Entschleunigung ist das neue Zauberwort – und hier setzt Frank Ebner an. Seine Bilder zeigen bekannte Motive in einem anderen Gewand. Das öffnet die Augen und Geist für einen neuen Blickwinkel.“