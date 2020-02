Zwingenberg.Der Zwingenberger Freundeskreis Pierrefonds, der sich um die Städtepartnerschaft mit der gleichnamigen Kommune in Frankreich kümmert, lädt für den 28. Februar, Freitag, ab 20 Uhr zu einem Lichtbildervortrag mit dem Titel „Aquitanien – Frankreichs Südwesten – Eleonore lässt grüßen“ ein. Veranstaltungsort ist das Alte Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg. Referent ist Herbert Pott (Mannheim); der Eintritt ist frei.

Die Einladung richtet sich ausdrücklich nicht nur an die Mitglieder des Freundeskreises Zwingenberg-Pierrefonds, sondern auch an weitere Interessierte, schreibt Kerstin Aulbach-Kraus für den Verein. In einer Pressemitteilung heißt es über den Inhalt des Vortrags:

„Der Südwesten Frankreichs ist berühmt für seine endlosen Strände, für seine exquisiten Weine aus der Gegend von Bordeaux, für den Cognac und den Armagnac, für seine Austern, für das mondäne Biarritz, aber auch für seine Geschichte. Die hat etwas zu tun mit jener Eleonore, die erst den französischen Thronerben heiratete und dann Mutter von Richard Löwenherz wurde, dem englischen König; Europas Geschichte ist schon etwas verworren. Und das sieht man auch heute noch in dieser Landschaft. Städte und Dörfer, Land und Leute, Kunst und Kunstwerke – von allem etwas.“ red

