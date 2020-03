Frauen feiern Weltgebetstag

Zwingenberg.Am Freitag, 6. März, findet der Ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen im Evangelischen Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22) in Zwingenberg statt. Wie Maria Häring für die Veranstalter schreibt, werden ab 18.30 Uhr zunächst Lieder geübt und es gibt einige bebilderte Informationen über Simbabwe, das Weltgebetstagsland 2020. Um 19 Uhr beginnt dann der eigentliche Gottesdienst mit einem sich anschließenden Verzehr landestypischer Speisen.

Jedes Jahr bereiten Frauen aus einem anderen Land die Liturgie für den Gottesdienst vor, die dann auf der ganzen Welt an diesem Tag gebetet wird. In dieser wird besonders die Situation von Frauen im jeweiligen Land thematisiert.

Das Motto in diesem Jahr stammt aus dem Johannesevangelium und lautet: „Steh auf und geh!“. Die Frauen rufen also dazu auf, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und für eine Veränderung der eigenen Situation aufzustehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020