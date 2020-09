Frauen-Union wählt neuen Vorstand

Zwingenberg.Die Frauen-Union (FU) in der CDU Zwingenberg weist auf ihre Jahreshauptversammlung hin, die am 28. September, Montag, im Diefenbachsaal des „Bunten Löwe“ stattfinden wird. Neben den Rechenschaftsberichten des geschäftsführenden Vorstands unter Leitung von Patrizia Germann stehen Vorstandsneuwahlen auf der Tagesordnung der Sitzung, die um 20 Uhr beginnt. Die Jahreshauptversammlung wird in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie unter besonderen Bedingungen stattfinden. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich (Telefon: 06251/9893240, E-Mail patriziagermann@aol.de). Die Teilnehmer müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen. red

