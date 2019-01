Frauenflüsterer bedankt sich mit mehreren Zugaben

Zwingenberg.Martin Herrmann ist Musikkabarettist und Stand-up-Comedian – und selbst ernannter Frauenflüsterer. Der bekennende Single, der tatsächlich viel lieber Witwer wäre, hat den Schritt vor den Traualtar nie gewagt, weil die Scheidungsrate in der Stadt bei 50 Prozent liegt. In diesem Zusammenhang war das Gastspiel in Zwingenberg eine willkommene Steilvorlage. „Ich bin gern auf dem Land“, frozzelte er gleich zu Beginn seines Programms „Keine Frau sucht Bauer“ und ließ keinen Zweifel daran, warum ihm das Leben auf dem Land so erstrebenswert erscheint. Dort gebe es schließlich noch Stabilität, so Herrmann. Der Grund: Es herrscht Frauenmangel – „die sitzen alle in der Stadt und lassen sich scheiden.“

Man musste schon genau hinhören und die kleinen grauen Zellen aktivieren, um Martin Herrmann bei seinem rasanten Parforceritt durch die Alltagswelt mit einem Köcher voll spitzer Wortpfeile und scharfzüngiger Seitenhiebe auf Politiker und Klerus, Statistikgläubige, Ernährungsapostel und Helikoptereltern, Besserwisser, Schlagerfreaks, Blondinenwitzerzähler, Ordnungsfanatiker und Berliner Flughafenbauer zu folgen. Die gut 100 Besucher im nahezu ausverkauften Theater Mobile jedenfalls amüsierten sich köstlich über den subtilen Humor des gebürtigen Augsburgers und Mitherausgebers der Zeitschrift Pardon. Er wurde erst kürzlich mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Mit Tirolerhut und Taschenharfe

Mal mit Tirolerhut und „Tibetanischer Taschenharfe“ – einem schnöden Eierschneider –, mal mit String-Kopftuch und Gitarre sinnierte der Komödiant und Anti-Liedermacher „alter Schule“ verbal und musikalisch über den Wertewandel in der Gesellschaft und kümmerte sich ausgiebig um den Zeitgeist zwischen Stadt und Land. „Auf dem Acker stehen heute immer weniger, aber viele stehen auf den Akademiker“ gab sich Herrmann umgebremst seinem „Reimzwang“ hin. Bei seinem Auftritt auf der Mobile-Bühne lüftete der Wortakrobat ebenso genüsslich wie tiefsinnig das lang gehegte Beziehungsgeheimnis zwischen Mann und Frau. Und er versuchte zu erkunden, was Städterinnen beziehungsweise esoterische Sinnsucherinnen in die Arme von liebeshungrigen, wildfremden Bauern treibt. Ist es der Streichelzoo oder die Einsamkeit? Hermanns ganz persönliche Erklärung: „Wenn die Frau vom Gebären zu müde ist, trägt sie der Bauer auf Händen zur Stallarbeit.“ Na, wenn das mal keine Ansage ist! Wer des Alleinseins müde ist, für den hat er einen exklusiven Vorschlag: Die CD „Nie mehr allein“ mit Partnergeräuschen (für ihn) wie Staubsaugen, Waschen und Geschirrklappern. Und (für sie) mit Schnarchen, Rasiergeknatter und Bierflasche köpfen.

Politische Korrektheit interessiert den Ex-Lehrer, der seinen Wohnsitz in Heidelberg hat und seit Ende der Neunzigerjahre als Kabarettist bundesweit unterwegs ist, indes kein bisschen. Dafür steht er umso mehr auf tiefschwarzem Humor, der dann und wann durchaus an Tabu-Grenzen kratzt. „Ich bin katholisch. Ich bin drin geblieben, aus Trotz und weil hier immer etwas los ist“, legte Herrmann sein Glaubensbekenntnis ab, um im gleichen Augenblick Zölibat, den Meineid von Geistlichen und deren „doppelte Schizophrenie“ zu thematisieren: „Alle sagen Vater und die eigenen Kinder müssen Onkel sagen.“

Im weiteren Verlauf des gut neunzigminütigen Programms ging es um bundesdeutsche Streikkultur im Allgemeinen, bei der Bahn, in Kitas (es sind schon Beziehungen zerbrochen, weil Eltern endlich ihre Kinder kennenlernen), bei Piloten und Ärzte. Auch die Hysterie um vermeintlich rassistische Bezeichnungen und deren Ausmerzung nahm der Kleinkünstler auf seine Weise ins Visier. Wenn die Bundeswehr 2018 bei Schießübungen aus Dusseligkeit versehentlich ein Moor in Brandenburg in Brand gesetzt hat, darf man da heute noch von Moor reden, oder handelt es sich schon um Diskriminierung?

Dass Politiker die besseren Kabarettisten sind, steht für Martin Herrmann außer Frage. Und vehement widersetzte er sich der Meinung, dass alle Bauvorhaben in der Bundeshauptstadt – siehe Berliner Flughafen – im Versuchsstadium stecken bleiben. Das Gegenteil sei der Fall. Dies beweise ein Tunnel, den Kriminelle gegraben haben, um eine Bank auszurauben.

Beim Publikum gut an kamen auch die Songs des „Anti-Liedermachers“ wie die Vampirballade, der Rap vom Idealpartner und seine ganz persönliche Interpretation von Georg Kreislers „Tauben vergiften im Park“. Bei Herrmann wurde daraus „Trauben vergiften im Supermarkt“. Das Ergebnis: Endlich Platz wieder an der Kasse und obendrein keinen Rabatz.

Ohne mehrere Zugaben ließen die Besucher den Gast mit dem bissigen Humor nicht von der Bühne. Eine nette Geste hatte sich übrigens das Mobile-Team zum Saisonstart 2019 ausgedacht. Gemeinsam mit den Gästen stieß Theaterchef Leo Ohrem bei Veranstaltungen mit Sekt auf das neue Jahr an.

