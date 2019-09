Freibadsaison geht zu Ende

Jugenheim.Am kommenden Sonntag, 15. September, ist es soweit: In Jugenheim geht die Freibadsaison zu Ende. Bis um 20 Uhr gibt es an diesem Tag noch die Gelegenheit, ins kühle Nass zu tauchen und letzte Bahnen zu schwimmen.

An das Rekordergebnis vom vergangenen Jahr kann das Schwimmbad in diesem Jahr nicht anknüpfen: Waren es im Hitzesommer 2018 mehr als 100 000 Freibadbesucher, so kann das Bad in diesem Jahr mit rund 90 000 Badegästen eine im Vergleich zu den Vorjahren leicht überdurchschnittliche Besucherzahl aufweisen. Eine besondere Saison steht für das Jugenheimer Freibad im kommenden Jahr an – 2020 feiert das Bad sein 90-jähriges Bestehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.09.2019