Freibadsaison startet am 10. Mai

Jugenheim.Alle passionierten Freibad-Besucher dürfen sich freuen: Die neue Schwimmbadsaison in Jugenheim startet am Freitag, 10. Mai. Ab 8 Uhr kann man an diesem Tag wieder seine Bahnen ziehen.

Mit Saisonstart nimmt das Freibad seinen gewohnten Badebetrieb wieder auf und hat fortan montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr geöffnet, samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

Der Vorverkauf für die Dauerkarten startet bereits eine Woche davor. Vom 2. bis zum 9. Mai hat die Kasse täglich von 9.30 bis 12.30 Uhr im Freibad in der Burkhardtstraße geöffnet, an den beiden Donnerstagen zusätzlich sogar auch nachmittags von 14 bis 18 Uhr.

Die Preise für die Dauerkarten haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert: Die Dauerkarten für Erwachsene kosten 100 Euro sowie für Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche 44 Euro. Der Preis für Familienkarten beträgt je Erwachsener 80 Euro sowie je Kind oder Jugendlicher 30 Euro. Ab einer Geschwisterzahl von drei und mehr gibt es sogar freien Eintritt für die weiteren Geschwister im Rahmen der Familienkarte.

Diejenigen, die bereits im letzten Jahr im Besitz einer Dauerkarte waren, werden gebeten, diese beim Kauf einer neuen Karte mitzubringen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.04.2019