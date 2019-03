Freibadsaison startet in zwei Monaten

Seeheim-Jugenheim.In knapp zwei Monaten öffnet das Schwimmbad der Gemeinde Seeheim-Jugenheim seine Pforten und steht damit den Badegästen aus der Region wie gewohnt zur Verfügung. Nach dem tollen Sommer des vergangenen Jahres und einer Besucherzahl von fast 110 000 Schwimmbadfreunden hofft man auch in diesem Jahr auf eine ähnliche Resonanz. Für die Belange der Schwimmbadbesucher sind jedoch nicht nur die Mitarbeiter der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, allen voran Schwimmmeisterin Nicole Jakob, zuständig, sondern auch der Verein zur Erhaltung des Jugenheimer Schwimmbades e. V. wird sich wieder mächtig ins Zeug legen, um den Wohlfühlcharakter des schmucken Freibades zu beleben.

„Auch in diesem Jahr wollen wir nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung einiges umsetzen, was wir zum Teil seit einigen Jahren in der Planung haben. Vor allem wollen wir im Spielplatzbereich ein weiteres Spielgerät für Kleinkinder installieren“, sagt Georg Roth, der Vorsitzende des über 400 Mitglieder zählenden Vereins. pfl

