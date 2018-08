Freie Fahrt für Rettungswagen

Zwingenberg.In Erinnerung an die medizinischen Notfälle, die am Tag des Kerweumzugs 2017 das Eingreifen von Rettungskräften und damit einhergehend das zeitweise Stoppen des Umzugs erforderlich machten, wenden sich die Kerweborsch „Fröhliche Jungs“ mit folgender Bitte an die Anwohner der Strecke, auf der an diesem Sonntag, 19. August, erneut gefeiert wird:

„Parken Sie Ihre Fahrzeuge beziehungsweise die Ihrer Besucher auf dem eigenen Grundstück oder in einer Seitenstraße.“ So, wie die Kirchweih am Wochenende „plastikfrei“ gestaltet werden soll (wir haben berichtet), so soll der Umzug, der um 14 Uhr startet, „störungsfrei“ verlaufen. Betroffen sind die folgenden Straßen: Wiesenpromenade West, Bleichstraße, Ahornstraße, Platanenallee, Walter-Möller-Straße, Darmstädter Straße, Annastraße, Friedrichstraße, Alsbacher Straße, Darmstädter Straße, Paß, Wiesenstraße, Melibokusstraße und Paßwiese. Die Stadt Zwingenberg auf beiden Seiten der Strecke ein Halteverbot für Fahrzeuge aller Art verfügt.

Zugleiter Bernd Timmermann schreibt:

„Es besteht ,Gestaltungsfreiheit’ für die Umzugsteilnehmer und ihre mitgeführten Geräte oder Fahrzeuge, insofern können wir nicht ausschließen, dass die gesamte Fahrbahnbreite benötigt wird. Wie wichtig eine freie Straße ist, das haben wir im vergangenen Jahr durch drei Rettungswageneinsätzen innerhalb kürzester Zeit erfahren müssen. An einigen Stellen konnten die Umzugsteilnehmer wegen geparkter Autos nicht ausweichen und verzögerten so eine ungehinderte Weiterfahrt des Rettungswagens.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018