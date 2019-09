Freizeitpartner online finden

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) bietet am 16. und 23. Oktober, Mittwoch, von 9.30 bis 11.45 Uhr ein Seminar für Erwachsene und vor allem für die Generation 55 plus an. In dem Seminar lernen die Teilnehmer, wie sie sich mit Gleichgesinnten übers Internet verständigen und ein Treffen in der Freizeit ausmachen können. Profile erstellen, chatten, Fotos hochladen und vieles mehr erklärt Alexandra Becker in dem Lehrgang. Die Kursgebühr beträgt 49 Euro. Treffpunkt ist der Vereinsraum im Alten Amtsgericht (Obertor 1). Anmeldungen und weitere Informationen im Familienzentrum Zwingenberg, Telefon: 06251/ 8690494, E-Mail: info@famizz.de. fw

