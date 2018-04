Freundeskreis Brisighella vor dem Aus?

Zwingenberg.Der Zwingenberger Freundeskreis Brisighella sucht eine neue Leitung. Wie die amtierende Vorsitzende Marita Egner in einem Rundschreiben an die Mitglieder des Partnerschaftsvereins formuliert, möchte sie nach 13 Jahren an der Spitze nicht mehr kandidieren. Sie habe das Amt der Vorsitzenden stets "sehr gern" ausgeübt und "immer viel Spaß" gehabt: "Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass die

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2180 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.01.2015