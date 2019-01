Frühlingsflohmarkt am 6. April

Zwingenberg.Es ist wieder soweit: Am 6. April, Samstag, veranstaltet der Elternbeirat des Städtischen Kindergartens Zwingenberg seinen traditionellen Frühlingsflohmarkt für Kindersachen in der Melibokushalle (Melibokusstraße 5). Wie Diana Göckel schreibt, findet der Flohmarkt von 13 bis 15.30 Uhr statt. Angeboten werden Baby- und Kinderkleider in allen Größen, Spielsachen für drinnen und draußen, Kinderwagen, Autositze, Bücher und vieles mehr.

Vor Ort gibt es Kaffee und kalte Getränke sowie ein reichhaltiges Angebot an selbst gebackenem Kuchen und frischen Brezeln, das zum gemütlichen Verweilen einlädt. Der Erlös aus Standgebühr und Kuchenverkauf kommt zu 100 Prozent den Kindern des Städtischen Kindergartens zu Gute.

Die Standgebühr beträgt wahlweise fünf Euro plus einen Kuchen oder zehn Euro. Die Tischvergabe erfolgt per E-Mail an: Flohmarkt-KiGa-ZW@outlook.de. Dabei müssen die Kontaktdaten sowie die gewünschte Standgebühr angegeben werden. Es sind keine Tischnummer-Reservierungen möglich. red

