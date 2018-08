Anzeige

Zwingenberg.Die Zwingenberger Freidemokraten laden für Samstag dieser Woche, 18. August, zu einem Weißwurstfrühstück mit der Bundestagsabgeordneten und FDP-Generalsekretärin Nicola Beer ein. Wie Dr. Wolfgang Dams, Vorsitzender der Liberalen in der Stadtverordnetenversammlung mitteilt, findet die Veranstaltung im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr auf der Terrasse des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) statt. Die Einladung richtet sich nicht nur an Mitglieder und Freunde der Partei, sondern ausdrücklich an alle interessierten Bürger.

Frau Beer war bereits mehrfach im ältesten Bergstraßenstädtchen zu Gast, zuletzt als Wahlkämpferin im Vorfeld der Bundestagswahl, als sie sich im Rathausgarten den Fragen eines Journalisten stellte. Nicola Beer ist Rechtsanwältin und war von 2009 bis 2012 Staatssekretärin für Europaangelegenheiten im Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa; von 2012 bis 2014 war Beer Hessische Kultusministerien. Die politische Laufbahn der 48-Jährigen aus Wiesbaden, die ursprünglich Bankkauffrau gelernt hat, begann im Jahr 1997 als Stadtverordnete in Frankfurt. red/Bild: dpa